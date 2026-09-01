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    dormakaba ordnet Eigentümerstruktur neu

    dormakaba stellt die Weichen für eine neue Eigentümerstruktur: Eine milliardenschwere Transaktion mit der Familie Mankel soll Mehrheiten bündeln und Transparenz erhöhen.

    dormakaba ordnet Eigentümerstruktur neu
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • dormakaba beantragt an der Generalversammlung am 20. Oktober 2026 eine Vereinfachung der Eigentümerstruktur; der Vollzug wird für den 7. Januar 2027 erwartet.
    • Die Familie Mankel hält derzeit 10,8 % an der börsenkotierten Holding und zusätzlich 47,5 % am operativen Geschäft über eine deutsche Zwischenholding – dadurch verfügt sie wirtschaftlich über die Mehrheit.
    • Die dormakaba Holding soll den 47,5-%-Anteil der Familie Mankel für CHF 2,13 Mrd. übernehmen. Als Gegenleistung erhält die Familie 36.161.560 neue Aktien sowie CHF 29,9 Mio. in bar.
    • Die neue Struktur soll Eigentumsrechte und wirtschaftliche Beteiligungen auf Ebene der Holding bündeln, Transparenz und Vergleichbarkeit erhöhen sowie Steuer-, Liquiditäts- und Finanzierungsvorteile schaffen. Zudem entstehen Kapitaleinlagereserven von rund CHF 2 Mrd., die künftig verrechnungssteuerfrei ausgeschüttet werden können.
    • Für die Transaktion sind eine Kapitalerhöhung, ein selektives Opting-out, weitere Statutenänderungen, behördliche Genehmigungen und die Zustimmung der Aktionäre erforderlich. Eine Vereinbarung begrenzt den Anteil der Familie Mankel 15 Jahre lang auf maximal 57 % und sichert Minderheitsaktionäre ab.
    • Nach dem Vollzug soll die Familie Mankel voraussichtlich 52,09 % der Aktien und Stimmrechte halten; die Aktien der Kaba-Familie (rund 9,05 %) werden dem Streubesitz zugerechnet. Gleichzeitig soll der Verwaltungsrat von zehn auf acht Mitglieder verkleinert werden.



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