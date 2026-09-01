Freundliche Finanzamtspost statt Fachchinesisch

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Auf Anhieb verstehen, was das Finanzamt schreibt - daran haben Bund und Länder auf Initiative Nordrhein-Westfalens gearbeitet. Das Ergebnis: 730 Textbausteine, die in der täglichen Korrespondenz der Steuerverwaltungen mit den Bürgern zum Einsatz kommen, wurden unter wissenschaftlicher Begleitung in einfache Sprache umformuliert. Ab sofort sollen die Verbesserungen bundesweit umgesetzt werden, wie ein Sprecher des NRW-Finanzministeriums der Deutschen Presse Agentur in Düsseldorf ankündigte.

"Wer einen Brief vom Finanzamt öffnet, soll sofort verstehen, worum es geht und was zu tun ist", erläuterte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) das Projekt. "Verständliche Sprache ist Voraussetzung dafür, dass Bürgerinnen und Bürger ihrem Staat vertrauen." Daher sei der Anspruch: klare Sätze, nachvollziehbare Erklärungen, ein freundlicher Ton.