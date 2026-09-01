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    dormakaba Completes Transformation, Hits Record 16.1% EBITDA Margin

    dormakaba closes FY 2025/26 with record profitability, robust organic growth, and a successfully completed transformation that strengthens its financial profile.

    dormakaba Completes Transformation, Hits Record 16.1% EBITDA Margin
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • dormakaba reported FY 2025/26 net sales of CHF 2,792.4 million, representing 3.0% organic growth despite a 4.9% currency headwind.
    • Adjusted EBITDA rose to CHF 449.0 million, with the margin reaching a record 16.1%—up 60 basis points and marking the third consecutive year of improvement.
    • The company successfully completed its three-year transformation, delivering cumulative savings of CHF 235 million and improving efficiency, cash flow, and capital returns.
    • Adjusted operating cash flow margin increased to 12.5%, ROCE reached 31.0%, and net leverage remained low at 0.8x adjusted EBITDA; dormakaba also received an investment-grade BBB rating from S&P.
    • Both major segments strengthened: Access Solutions achieved 3.0% organic growth with a 16.7% EBITDA margin, while Key & Wall Solutions and OEM grew organically by 2.1% with a 21.2% margin.
    • The Board proposes a CHF 0.95 dividend per share, while FY 2026/27 guidance targets organic sales growth above 3%, an operating profit margin above 11%, and an operating cash flow margin of 10.5–11.5%.



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