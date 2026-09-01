dormakaba startet durch: Rekord-EBITDA-Marge von 16,1 Prozent
dormakaba schliesst die dreijährige Transformation mit Rekordmargen, robustem Wachstum und solider Bilanz ab – und stellt die Weichen für weitere profitable Jahre.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- dormakaba steigerte den Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2025/26 organisch um 3,0 % auf CHF 2.792,4 Mio.; negative Wechselkurseffekte belasteten den ausgewiesenen Umsatz zusätzlich.
- Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte mit 16,1 % einen Rekordwert und stieg um 60 Basispunkte; das bereinigte EBITDA lag bei CHF 449,0 Mio.
- Die dreijährige Transformation wurde erfolgreich abgeschlossen und führte zu kumulierten Einsparungen von CHF 235 Mio. sowie zur dritten Margensteigerung in Folge.
- Die bereinigte operative Cashflow-Marge verbesserte sich auf 12,5 %, der ROCE auf 31,0 %; die Nettoverschuldung blieb mit CHF 358,1 Mio. beziehungsweise 0,8x EBITDA stabil.
- Der Verwaltungsrat schlägt eine um 3,3 % erhöhte Dividende von CHF 0,95 je Aktie vor; zudem stärkt ein Sale-and-Leaseback des Hauptsitzes für über CHF 80 Mio. die finanzielle Flexibilität.
- Für 2026/27 erwartet dormakaba auf IFRS-Basis ein organisches Umsatzwachstum von über 3 %, eine operative Gewinnmarge von mehr als 11 % und eine operative Cashflow-Marge von 10,5 bis 11,5 %.
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