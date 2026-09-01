DAX-FLASH
Leichte Verluste - 21-Tage-Line wackelt
- Dax setzt Korrektur vom Rekordhoch leicht fort
- Dax fällt vor Handelsstart um 0,2 Prozent
- Steigende Zinsen und Ölpreise belasten den Markt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte seine Korrektur vom jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten zum Start in den September leicht fortsetzen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Dienstag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf 26.217 Punkte. Damit wackelt die 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend abbildet. Sie liegt aktuell bei 26.243 Punkten und wurde letztmals im Juli unterschritten. Der Aktienmarkt hat auf hohem Niveau ein Problem mit steigenden Zinsen am Anleihemarkt und anziehenden Ölpreisen. Inzwischen wird am Markt für den September mit einer US-Zinserhöhung gerechnet./ag/zb
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026
(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·
Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen
für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,
MDax +1,31 % auf 32.947,28:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697
• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·
Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·
MTU −1,9 % · Continental −1,7 %
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:
P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23
· R3 26.593,82 · S3 26.110,70
USA / VORGABEN
• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),
O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)
• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)
• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD
· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %
• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut
doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."
• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings
ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine
Zinserhöhung im September positionieren wird."
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale
von Fed-Chef Warsh"
ÖL / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh
• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026
• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste
Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit
die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.
Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für
eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.
• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue
Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.
• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während
die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das
Volumen im Blick behalten.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe