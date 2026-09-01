Leichte Verluste - 21-Tage-Line wackelt

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SCALPING IDEEN · 28.08.2026 — Morgen

QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER

Stand der Recherche: 28.08.2026, 07:50 MESZ

QUELLEN

DAX / XETRA

• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:

https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax

• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 27.08.2026

(Kurs 26.367,24 · +81,28 · +0,31 % · Eröffnung 26.354,37 · Tages-Hoch 26.402,81 ·

Tages-Tief 26.241,77 · Allzeit-Hoch 26.573,50):

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/

• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 27.08.2026 „Nvidia und andere US-Techs sorgen

für Gewinne", Dax +0,31 % auf 26.367,24, dritter Gewinntag in Folge,

MDax +1,31 % auf 32.947,28:

https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-nvidia-und-andere-us-techs-12117697

• Einzelwerte 27.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): SAP +5,5 % · BMW +3,9 % ·

Infineon +3,6 % · VW Vz +3,6 % · Commerzbank −2,7 % · Deutsche Telekom −2,6 % ·

MTU −1,9 % · Continental −1,7 %

JAHRESBASIS UND MARKEN

• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:

H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)

• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)

· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)

• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32

• Tages-Pivots für Fr 28.08. auf dem Xetra-OHLC vom Do 27.08. gerechnet:

P 26.337,27 · R1 26.432,78 · S1 26.271,74 · R2 26.498,31 · S2 26.176,23

· R3 26.593,82 · S3 26.110,70

USA / VORGABEN

• Investing.com – Nasdaq-100 (NDX) Schluss 27.08.2026: 29.641,56 (+417,04 · +1,43 %),

O 29.480,99 · H 29.643,53 · T 29.366,42:

https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data

• Investing.com – Dow Jones Schluss 27.08.2026: 53.569,44 (+105,56 · +0,20 %)

• Nasdaq Composite 26.541,35 (+411,15 · +1,57 %)

• Einzelwerte USA: Nvidia +8,74 % auf 227,98 USD · Salesforce +22,58 % auf 252,05 USD

· Microsoft +1,75 % · Tesla +2,60 %

• 10-jährige US-Rendite rund 4,68 % (Investing.com)

MARKTKOMMENTAR

• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank, zu Nvidia: „Nvidia ist gut

doppelt so groß wie alle 40 Dax-Unternehmen zusammen."

• dpa-AFX (via Ariva) – Thomas Altmann, QC Partners, zur Warsh-Rede: „Allerdings

ist nicht davon auszugehen, dass sich Warsh klar für oder gegen eine

Zinserhöhung im September positionieren wird."

• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026, 07:39 Uhr: „Börsen warten auf Signale

von Fed-Chef Warsh"

ÖL / TERMINE

• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,24 USD (−0,04 · −0,05 %), Stand 28.08. früh

• Jackson Hole Economic Policy Symposium 27.–29.08.2026

• Rede von Fed-Präsident Kevin Warsh am Freitag, 28.08. — es ist seine erste

Jackson-Hole-Keynote im Amt des Fed-Chefs.

HINWEISE

• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures

oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die

Differenz selbst berücksichtigen.

• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten

Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.

• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels

und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.

• Zur Donnerstagskerze: Die Tagesspanne betrug nur 161,04 Punkte und war damit

die engste der Woche. Der DAX blieb zudem unter dem Mittwochshoch 26.466,76.

Drei steigende Tage bei abnehmender Spanne sprechen eher für Abwarten als für

eine kraftvolle Aufwärtsbewegung.

• Der Zeitpunkt der Warsh-Rede ist im Bild mit 16:00 MESZ angegeben. Die genaue

Uhrzeit kann abweichen — bitte am Tag selbst gegenprüfen.

• An Tagen mit Notenbankreden verlaufen die Vormittage häufig umsatzarm, während

die Bewegung erst am Nachmittag einsetzt. Wer vormittags handelt, sollte das

Volumen im Blick behalten.

• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die

genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.

Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.

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