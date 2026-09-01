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    Historisches Warnsignal

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    Renditen 30-jähriger Treasuries: Das gab es seit 2006 nicht mehr!

    Am US-Anleihemarkt schrillen die Alarmglocken. Die Rendite 30-jähriger Treasuries war seit 2006 nicht mehr so häufig so hoch. Und ausgerechnet im September könnte der Druck weiter wachsen.

    Historisches Warnsignal - Renditen 30-jähriger Treasuries: Das gab es seit 2006 nicht mehr!
    Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP

    Mitte August kletterte die Rendite der 30-jährigen US-Anleihe bis auf 5,34 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit 2007. Sie lag nur zehn Basispunkte unter dem Hoch der letzten 22 Jahre. Besonders auffällig: Seit Jahresbeginn schloss sie bereits an 55 Tagen über der Marke von fünf Prozent. Laut Bloomberg gab es das zuletzt im Jahr 2006. Am Dienstag, dem 1. September, lag die Rendite bei 5,27 Prozent.

    Eine nachhaltige Erholung erwarten viele Investoren nicht. Zwar hat US-Finanzminister Scott Bessent die Rückkäufe älterer Staatsanleihen ausgeweitet. Im September dürften Unternehmen jedoch neue Schulden in Höhe von 215 Milliarden US-Dollar aufnehmen. Ein großer Teil des Kapitalbedarfs geht auf den Ausbau der KI-Infrastruktur zurück. Hinzu kommt das gewaltige US-Haushaltsdefizit.

    Am Montag preisten Händler für die Fed-Sitzung am 15. und 16. September eine Zinserhöhung um rund 17 Basispunkte ein. Das entspricht einer Wahrscheinlichkeit von knapp 70 Prozent für einen Zinsschritt um 25 Basispunkte. Auslöser war Warshs überraschend 'falkenhaft' Rede in Jackson Hole. Zögert die Fed trotz der anhaltenden Inflation, könnte der Ausverkauf langlaufender Anleihen neuen Schwung erhalten. Wichtige Signale werden zuvor der Arbeitsmarktbericht am Freitag und die Inflationszahlen am 11. September liefern.

    Wie groß die Nervosität ist, zeigt eine besonders brisante Optionswette: Ein Marktteilnehmer setzt darauf, dass die Rendite der 30-jährigen Anleihe bis zum 20. November auf etwa 5,7 Prozent steigt, so Bloomberg.

    Doch das ist kein Konsens. Seit ihrem Jahrestief ist die Anleihenrendite bereits um rund 65 Basispunkte gestiegen. Einige Investoren halten deshalb den Höhepunkt für nahe. Sicher ist nur: Der September wird für die wichtigste Langläufer-Anleihe der Welt zur Nervenprobe.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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