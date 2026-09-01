Aktie kaufen oder verkaufen
Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Carl Zeiss Meditec AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 24,85€. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,33 %.
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Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|21,00Euro
|-34,35 %
|-
|UBS
|22,00Euro
|-31,23 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|26,00EUR
|-18,72 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|28,00EUR
|-12,47 %
|-
|BERNSTEIN RESEARCH
|26,00EUR
|-18,72 %
|06.08.2026
|RBC
|32,00EUR
|+0,03 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|18,00EUR
|-43,73 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|21,00EUR
|-34,35 %
|06.08.2026
|UBS
|25,00EUR
|-21,85 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|27,00EUR
|-15,60 %
|07.08.2026
|BARCLAYS
|27,00EUR
|-15,60 %
|10.08.2026
|UBS
|22,00EUR
|-31,23 %
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|13.08.2026
|BERENBERG
|28,00EUR
|-12,47 %
|19.08.2026
-0,06 %
-1,63 %
+4,20 %
+23,04 %
-25,81 %
-65,23 %
-82,94 %
-2,02 %
-31,69 %
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