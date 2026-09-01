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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Carl Zeiss Meditec Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
    Foto: Carl Zeiss Meditec AG

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Carl Zeiss Meditec Aktie im Überblick.
    9 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu halten. 5 Analysten empfehlen die Carl Zeiss Meditec Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Carl Zeiss Meditec Aktie mit halten ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec Aktie beträgt 24,85. Die Carl Zeiss Meditec Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -22,33 %.

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    Analysten und Kursziele für die Carl Zeiss Meditec Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 21,00Euro -34,35 % -
    UBS 22,00Euro -31,23 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 26,00EUR -18,72 % -
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 28,00EUR -12,47 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 26,00EUR -18,72 % 06.08.2026
    RBC 32,00EUR +0,03 % 06.08.2026
    JPMORGAN 18,00EUR -43,73 % 06.08.2026
    JPMORGAN 21,00EUR -34,35 % 06.08.2026
    UBS 25,00EUR -21,85 % 06.08.2026
    GOLDMAN SACHS 27,00EUR -15,60 % 07.08.2026
    BARCLAYS 27,00EUR -15,60 % 10.08.2026
    UBS 22,00EUR -31,23 % 11.08.2026
    DZ BANK - - 13.08.2026
    BERENBERG 28,00EUR -12,47 % 19.08.2026

    Carl Zeiss Meditec

    -0,06 %
    -1,63 %
    +4,20 %
    +23,04 %
    -25,81 %
    -65,23 %
    -82,94 %
    -2,02 %
    -31,69 %
    ISIN:DE0005313704WKN:531370
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