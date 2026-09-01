Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 449,50€. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,21 %.