Aktie kaufen oder verkaufen
Allianz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Felix Geringswald - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Allianz Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Allianz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Allianz Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Allianz Aktie beträgt 449,50€. Die Allianz Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,21 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Allianz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|486,00Euro
|+7,89 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|RBC
|440,00EUR
|-2,32 %
|07.08.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-27,85 %
|07.08.2026
|JPMORGAN
|430,00EUR
|-4,54 %
|07.08.2026
|UBS
|430,00EUR
|-4,54 %
|07.08.2026
|BERENBERG
|684,00EUR
|+51,85 %
|07.08.2026
|RBC
|450,00EUR
|-0,10 %
|09.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|465,00EUR
|+3,23 %
|13.08.2026
|JEFFERIES
|325,00EUR
|-27,85 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|460,00EUR
|+2,12 %
|14.08.2026
-0,18 %
+1,00 %
+4,34 %
+18,15 %
+24,64 %
+100,60 %
+126,06 %
+235,71 %
+333,63 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte