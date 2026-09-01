Aktie kaufen oder verkaufen
Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.
2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 290,50€. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,32 %.
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Analysten und Kursziele für die Apple Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|03.08.2026
|UBS
|296,00USD
|-6,58 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-17,00 %
|10.08.2026
|JEFFERIES
|263,00USD
|-17,00 %
|30.08.2026
|JPMORGAN
|340,00USD
|+7,31 %
|31.08.2026
-1,01 %
+2,37 %
+2,55 %
+2,26 %
+36,89 %
+67,14 %
+107,34 %
+1.094,08 %
+11.260,70 %
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