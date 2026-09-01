Apple Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Apple Aktie im Überblick.

2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu verkaufen. 2 Analysten empfehlen die Apple Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Apple Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple Aktie beträgt 290,50€. Die Apple Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -8,32 %.