Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 37,29€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,13 %.