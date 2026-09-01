Aktie kaufen oder verkaufen
Assicurazioni Generali Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: jjfarq - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Assicurazioni Generali Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Assicurazioni Generali Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Assicurazioni Generali Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Assicurazioni Generali Aktie beträgt 37,29€. Die Assicurazioni Generali Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -16,13 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die Assicurazioni Generali Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|28,00Euro
|-37,01 %
|-
|JPMorgan
|46,00Euro
|+3,48 %
|-
|JEFFERIES
|28,00EUR
|-37,01 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|44,00EUR
|-1,02 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|41,00EUR
|-7,77 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|28,00EUR
|-37,01 %
|14.08.2026
|JPMORGAN
|46,00EUR
|+3,48 %
|17.08.2026
+0,43 %
+3,37 %
+0,52 %
+14,00 %
+32,69 %
+131,81 %
+159,18 %
+291,91 %
+141,62 %
Ihre Lieblingsaktie geschenkt wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.09.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte