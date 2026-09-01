Aktie kaufen oder verkaufen
AXA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur AXA Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die AXA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die AXA Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der AXA Aktie beträgt 54,80€. Die AXA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +27,28 %.
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Analysten und Kursziele für die AXA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERENBERG
|77,00EUR
|+78,84 %
|02.08.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+20,78 %
|03.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|48,00EUR
|+11,49 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+20,78 %
|14.08.2026
|UBS
|45,00EUR
|+4,52 %
|31.07.2026
+0,42 %
-1,86 %
-4,54 %
+8,46 %
+7,93 %
+54,86 %
+80,18 %
+127,66 %
+498,16 %
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