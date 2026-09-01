Aktie kaufen oder verkaufen
Bayer Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: nmann77 - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bayer Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Bayer Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bayer Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bayer Aktie beträgt 56,64€. Die Bayer Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +15,44 %.
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Analysten und Kursziele für die Bayer Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|60,00Euro
|+22,30 %
|-
|Goldman Sachs
|63,00Euro
|+28,41 %
|-
|JPMorgan
|50,00Euro
|+1,92 %
|-
|UBS
|62,00Euro
|+26,38 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+22,30 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-6,24 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|50,00EUR
|+1,92 %
|04.08.2026
|UBS
|62,00EUR
|+26,38 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|63,00EUR
|+28,41 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|61,00EUR
|+24,34 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|46,00EUR
|-6,24 %
|10.08.2026
+0,22 %
+0,76 %
+0,18 %
+34,21 %
+73,86 %
-3,48 %
+3,35 %
-48,35 %
+244,36 %
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