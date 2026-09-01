Aktie kaufen oder verkaufen
Bechtle Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Bechtle Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die Bechtle Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Bechtle Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Bechtle Aktie beträgt 44,00€. Die Bechtle Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +17,96 %.
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Analysten und Kursziele für die Bechtle Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|45,00EUR
|+20,64 %
|-
|BERENBERG
|40,00EUR
|+7,24 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|45,00EUR
|+20,64 %
|12.08.2026
|UBS
|42,00EUR
|+12,60 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|48,00EUR
|+28,69 %
|25.08.2026
+0,21 %
+4,08 %
+3,67 %
+11,56 %
-4,32 %
-17,61 %
-39,62 %
+122,88 %
+624,21 %
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