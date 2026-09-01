Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.

14 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 78,57€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,53 %.