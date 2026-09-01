Aktie kaufen oder verkaufen
Beiersdorf Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Beiersdorf AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Beiersdorf Aktie im Überblick.
14 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu halten. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Beiersdorf Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Beiersdorf Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Beiersdorf Aktie beträgt 78,57€. Die Beiersdorf Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -0,53 %.
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Analysten und Kursziele für die Beiersdorf Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|76,00Euro
|-3,79 %
|-
|Barclays Capital
|68,00Euro
|-13,91 %
|-
|Berenberg Bank
|72,00Euro
|-8,85 %
|-
|JPMorgan
|80,00Euro
|+1,28 %
|-
|Bernstein
|95,00Euro
|+20,27 %
|-
|RBC
|68,00EUR
|-13,91 %
|03.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|70,00EUR
|-11,38 %
|03.08.2026
|JEFFERIES
|81,00EUR
|+2,54 %
|03.08.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|+1,28 %
|03.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+20,27 %
|03.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+20,27 %
|03.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|04.08.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|-11,38 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|82,00EUR
|+3,81 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|+1,28 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|80,00EUR
|+1,28 %
|05.08.2026
|UBS
|80,00EUR
|+1,28 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|68,00EUR
|-13,91 %
|06.08.2026
|BERENBERG
|72,00EUR
|-8,85 %
|11.08.2026
|RBC
|67,00EUR
|-15,18 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|76,00EUR
|-3,79 %
|17.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|95,00EUR
|+20,27 %
|19.08.2026
+0,35 %
-2,32 %
-3,26 %
+13,38 %
-20,30 %
-35,51 %
-23,30 %
-3,07 %
+2.561,07 %
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