BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 75,14€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,77 %.