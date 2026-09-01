Aktie kaufen oder verkaufen
BMW Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: kittyfly - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BMW Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die BMW Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der BMW Aktie beträgt 75,14€. Die BMW Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +20,77 %.
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Analysten und Kursziele für die BMW Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|60,00Euro
|-3,57 %
|-
|Bernstein
|82,00Euro
|+31,79 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|90,00EUR
|+44,65 %
|-
|JEFFERIES
|70,00EUR
|+12,50 %
|03.08.2026
|RBC
|60,00EUR
|-3,57 %
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|82,00EUR
|+31,79 %
|27.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|82,00EUR
|+31,79 %
|31.07.2026
-0,29 %
+6,45 %
+3,43 %
-17,08 %
-31,07 %
-35,98 %
-23,30 %
-20,61 %
+282,80 %
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