Aktie kaufen oder verkaufen
BBVA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur BBVA Aktie im Überblick.
3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BBVA Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der BBVA Aktie beträgt 25,17€. Die BBVA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,33 %.
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Analysten und Kursziele für die BBVA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|23,00EUR
|-8,31 %
|-
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+7,63 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|28,00EUR
|+11,62 %
|05.08.2026
|RBC
|24,00EUR
|-4,33 %
|09.08.2026
|JPMORGAN
|26,00EUR
|+3,65 %
|17.08.2026
|UBS
|23,00EUR
|-8,31 %
|19.08.2026
-0,08 %
+0,28 %
+2,28 %
+24,65 %
+61,49 %
+243,37 %
+346,66 %
+353,08 %
+109,69 %
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