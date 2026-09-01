Aktie kaufen oder verkaufen
BP Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Tada Images - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur BP Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die BP Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die BP Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die BP Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der BP Aktie beträgt 6,67€. Die BP Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +8,27 %.
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Analysten und Kursziele für die BP Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMORGAN
|5,00GBP
|-5,27 %
|04.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|6,00GBP
|+13,68 %
|04.08.2026
|RBC
|7,00GBP
|+32,63 %
|04.08.2026
|UBS
|6,00GBP
|+13,68 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|6,00GBP
|+13,68 %
|17.08.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-5,27 %
|24.08.2026
|JEFFERIES
|5,00GBP
|-5,27 %
|31.07.2026
+1,09 %
-1,28 %
-1,87 %
+2,78 %
+23,38 %
+8,10 %
+76,14 %
+20,97 %
+51,45 %
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