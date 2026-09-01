Basler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Basler Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Basler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Basler Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Basler Aktie beträgt 29,86€. Die Basler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,00 %.