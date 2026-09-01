Aktie kaufen oder verkaufen
Basler Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Basler AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Basler Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Basler Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Basler Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Basler Aktie beträgt 29,86€. Die Basler Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +28,00 %.
Analysten und Kursziele für die Basler Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Warburg Research
|31,00Euro
|+32,90 %
|-
|JEFFERIES
|27,00EUR
|+15,76 %
|04.08.2026
|BERENBERG
|29,00EUR
|+24,33 %
|05.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|31,00EUR
|+32,90 %
|05.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|31,00EUR
|+32,90 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|31,00EUR
|+32,90 %
|18.08.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|+24,33 %
|25.08.2026
0,00 %
+3,10 %
-7,19 %
-22,24 %
+34,08 %
+68,48 %
-53,13 %
+291,13 %
+144,35 %
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