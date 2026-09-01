Aktie kaufen oder verkaufen
CANCOM SE Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: CANCOM SE
Aktuelle Analystenmeinungen zur CANCOM SE Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die CANCOM SE Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CANCOM SE Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CANCOM SE Aktie beträgt 31,40€. Die CANCOM SE Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +42,89 %.
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Analysten und Kursziele für die CANCOM SE Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|32,00Euro
|+45,62 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+45,62 %
|-
|JEFFERIES
|32,00EUR
|+45,62 %
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|32,00EUR
|+45,62 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|29,00EUR
|+31,97 %
|25.08.2026
0,00 %
+3,03 %
-8,11 %
-22,18 %
-4,33 %
-17,66 %
-60,65 %
+4,09 %
+603,32 %
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