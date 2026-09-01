Aktie kaufen oder verkaufen
Continental Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Tobias Arhelger - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Continental Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Continental Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Continental Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Continental Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Continental Aktie beträgt 80,22€. Die Continental Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +12,28 %.
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Analysten und Kursziele für die Continental Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|BERNSTEIN RESEARCH
|73,00EUR
|+2,17 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|75,00EUR
|+4,97 %
|04.08.2026
|JEFFERIES
|80,00EUR
|+11,97 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+9,17 %
|04.08.2026
|UBS
|90,00EUR
|+25,96 %
|04.08.2026
|UBS
|90,00EUR
|+25,96 %
|04.08.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+9,17 %
|05.08.2026
|JEFFERIES
|80,00EUR
|+11,97 %
|19.08.2026
|JPMORGAN
|78,00EUR
|+9,17 %
|19.08.2026
-0,03 %
+2,52 %
-2,12 %
+0,08 %
+23,22 %
+36,46 %
-8,30 %
-44,33 %
+1.459,46 %
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