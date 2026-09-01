Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 14,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +98,30 %.