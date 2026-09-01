Aktie kaufen oder verkaufen
Cenit Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur Cenit Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Cenit Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Cenit Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Cenit Aktie beträgt 14,00€. Die Cenit Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +98,30 %.
Analysten und Kursziele für die Cenit Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
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|Analyst
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|Analyst
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|Cosmin Filker
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|GBC
|-
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|-
|Analyst
|14,00Euro
|+98,30 %
|-
|GBC
|14,00Euro
|+98,30 %
|-
+3,12 %
-0,83 %
-5,63 %
-25,52 %
-0,42 %
-46,99 %
-51,12 %
-63,60 %
-48,35 %
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