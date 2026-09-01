Aktie kaufen oder verkaufen
CEWE Stiftung Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: CEWE Stiftung & Co. KGaA
Aktuelle Analystenmeinungen zur CEWE Stiftung Aktie im Überblick.
5 Analysten empfehlen die CEWE Stiftung Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die CEWE Stiftung Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der CEWE Stiftung Aktie beträgt 139,25€. Die CEWE Stiftung Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +31,74 %.
Analysten und Kursziele für die CEWE Stiftung Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|126,00Euro
|+19,21 %
|-
|Analyst
|147,00Euro
|+39,07 %
|-
|BAADER BANK
|126,00EUR
|+19,21 %
|13.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|158,00EUR
|+49,48 %
|13.08.2026
-0,38 %
+5,35 %
+9,02 %
+3,10 %
+9,66 %
+17,33 %
-16,85 %
+42,24 %
+8.208,42 %
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