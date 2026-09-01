Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 61,50€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,38 %.