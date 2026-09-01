Aktie kaufen oder verkaufen
Mercedes-Benz Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Matthias Balk - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Mercedes-Benz Group Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Mercedes-Benz Group Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Mercedes-Benz Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Mercedes-Benz Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group Aktie beträgt 61,50€. Die Mercedes-Benz Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +30,38 %.
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Analysten und Kursziele für die Mercedes-Benz Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|73,00EUR
|+54,76 %
|-
|RBC
|54,00EUR
|+14,48 %
|13.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|+10,24 %
|29.07.2026
|GOLDMAN SACHS
|67,00EUR
|+42,04 %
|31.07.2026
-2,06 %
+5,67 %
+0,12 %
-9,35 %
-11,29 %
-30,25 %
-21,49 %
-9,53 %
+138,57 %
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