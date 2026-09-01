Aktie kaufen oder verkaufen
Deutz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: DEUTZ AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutz Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Deutz Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutz Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutz Aktie beträgt 12,50€. Die Deutz Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +0,08 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutz Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|-
|-
|-
|Analyst
|-
|-
|-
|DZ Bank
|12,00Euro
|-3,92 %
|-
|DZ BANK
|-
|-
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|13,00EUR
|+4,08 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|27.08.2026
+1,20 %
+19,98 %
+25,84 %
+18,73 %
+39,32 %
+188,99 %
+61,79 %
+213,58 %
-31,93 %
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