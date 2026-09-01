Aktie kaufen oder verkaufen
DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: EKH-Pictures - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.
10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 55,13€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,32 %.
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Analysten und Kursziele für die DHL Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|59,00Euro
|+5,60 %
|-
|Deutsche Bank
|60,00Euro
|+7,39 %
|-
|JEFFERIES
|52,00EUR
|-6,93 %
|03.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|45,00EUR
|-19,46 %
|04.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|05.08.2026
|JEFFERIES
|52,00EUR
|-6,93 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|61,00EUR
|+9,18 %
|05.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|60,00EUR
|+7,39 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|60,00EUR
|+7,39 %
|05.08.2026
|JPMORGAN
|65,00EUR
|+16,34 %
|05.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|-15,88 %
|06.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|56,00EUR
|+0,23 %
|06.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|50,00EUR
|-10,51 %
|06.08.2026
|UBS
|54,00EUR
|-3,35 %
|10.08.2026
|JEFFERIES
|59,00EUR
|+5,60 %
|17.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|47,00EUR
|-15,88 %
|24.08.2026
+0,43 %
-1,20 %
-3,56 %
+9,67 %
+42,76 %
+29,51 %
-6,87 %
+95,89 %
+162,34 %
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