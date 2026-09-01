DHL Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur DHL Group Aktie im Überblick.

10 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu halten. 6 Analysten empfehlen die DHL Group Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die DHL Group Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der DHL Group Aktie beträgt 55,13€. Die DHL Group Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -1,32 %.