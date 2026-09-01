Aktie kaufen oder verkaufen
Deutsche Telekom Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Deutsche Telekom
Aktuelle Analystenmeinungen zur Deutsche Telekom Aktie im Überblick.
8 Analysten empfehlen die Deutsche Telekom Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Deutsche Telekom Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Telekom Aktie beträgt 36,83€. Die Deutsche Telekom Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +29,92 %.
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Analysten und Kursziele für die Deutsche Telekom Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|-
|-
|-
|JPMorgan
|-
|-
|-
|BERENBERG
|35,00EUR
|+23,46 %
|06.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|37,00EUR
|+30,51 %
|06.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|40,00EUR
|+41,09 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|38,00EUR
|+34,04 %
|06.08.2026
|UBS
|36,00EUR
|+26,98 %
|06.08.2026
|BARCLAYS
|35,00EUR
|+23,46 %
|09.08.2026
-1,34 %
-2,74 %
+5,31 %
-1,80 %
-9,36 %
+43,70 %
+57,24 %
+95,12 %
+76,97 %
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