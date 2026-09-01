Fielmann Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fielmann Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die Fielmann Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fielmann Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fielmann Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Fielmann Aktie beträgt 59,00€. Die Fielmann Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,41 %.