Aktie kaufen oder verkaufen
Fielmann Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
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Aktuelle Analystenmeinungen zur Fielmann Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die Fielmann Aktie zu kaufen. 2 Analysten empfehlen die Fielmann Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fielmann Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Fielmann Aktie beträgt 59,00€. Die Fielmann Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +50,41 %.
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Analysten und Kursziele für die Fielmann Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ Bank
|-
|-
|-
|Berenberg Bank
|55,00Euro
|+40,22 %
|-
|Deutsche Bank
|63,00Euro
|+60,61 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|63,00EUR
|+60,61 %
|-
|BERENBERG
|55,00EUR
|+40,22 %
|21.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|25.08.2026
0,00 %
-1,26 %
-5,31 %
-12,30 %
-24,76 %
-11,27 %
-39,88 %
-44,01 %
+106,32 %
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