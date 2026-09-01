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    Aktie kaufen oder verkaufen

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    Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

    Aktie kaufen oder verkaufen - Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA

    Aktuelle Analystenmeinungen zur Fresenius Medical Care Aktie im Überblick.
    7 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu verkaufen. 5 Analysten empfehlen die Fresenius Medical Care Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Fresenius Medical Care Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Fresenius Medical Care Aktie mit verkaufen ein.

    Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius Medical Care Aktie beträgt 37,17. Die Fresenius Medical Care Aktie hat somit ein Abwärtspotential von -5,56 %.

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    Analysten und Kursziele für die Fresenius Medical Care Aktie

    Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum
    JPMorgan 37,00Euro -5,98 % -
    Goldman Sachs 39,00Euro -0,90 % -
    BERNSTEIN RESEARCH 44,00EUR +11,80 % 03.08.2026
    JPMORGAN 37,00EUR -5,98 % 03.08.2026
    UBS 37,00EUR -5,98 % 03.08.2026
    DEUTSCHE BANK RESEARCH 40,00EUR +1,64 % 03.08.2026
    JEFFERIES 31,00EUR -21,23 % 04.08.2026
    JPMORGAN 32,00EUR -18,69 % 04.08.2026
    UBS 36,00EUR -8,52 % 04.08.2026
    GOLDMAN SACHS 39,00EUR -0,90 % 04.08.2026
    BARCLAYS 44,00EUR +11,80 % 05.08.2026
    DZ BANK - - 06.08.2026
    JEFFERIES 30,00EUR -23,77 % 06.08.2026

    Fresenius Medical Care

    -0,23 %
    -3,28 %
    -12,35 %
    +4,95 %
    -10,74 %
    -11,62 %
    -39,70 %
    -50,52 %
    +104,70 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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    Aktie kaufen oder verkaufen Fresenius Medical Care Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26 Im August `26 haben 13 Analysten die Fresenius Medical Care Aktie eingestuft.
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