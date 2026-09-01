Aktie kaufen oder verkaufen
Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Salesforce, inc
Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.
9 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 261,09€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,38 %.
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Analysten und Kursziele für die Salesforce Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|-
|-
|-
|Analyst
|300,00US-Dollar
|+16,49 %
|-
|Goldman Sachs
|271,00US-Dollar
|+5,23 %
|-
|JPMorgan
|265,00US-Dollar
|+2,90 %
|-
|UBS
|210,00USD
|-18,46 %
|11.08.2026
|JPMORGAN
|250,00USD
|-2,93 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|250,00USD
|-2,93 %
|23.08.2026
|RBC
|250,00USD
|-2,93 %
|26.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|271,00USD
|+5,23 %
|26.08.2026
|JEFFERIES
|300,00USD
|+16,49 %
|26.08.2026
|UBS
|240,00USD
|-6,81 %
|27.08.2026
|JPMORGAN
|265,00USD
|+2,90 %
|27.08.2026
-1,04 %
+23,76 %
+38,58 %
+30,59 %
+1,35 %
+8,61 %
-1,79 %
+235,25 %
+1.608,17 %
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