Salesforce Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Salesforce Aktie im Überblick.

9 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu kaufen. 3 Analysten empfehlen die Salesforce Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Salesforce Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce Aktie beträgt 261,09€. Die Salesforce Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +1,38 %.