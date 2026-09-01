Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 76,75€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,30 %.