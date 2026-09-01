Aktie kaufen oder verkaufen
Fraport Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Silas Stein - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Fraport Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu kaufen. 7 Analysten empfehlen die Fraport Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel der Fraport Aktie beträgt 76,75€. Die Fraport Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,30 %.
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Analysten und Kursziele für die Fraport Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS
|-
|-
|-
|Analyst
|85,00Euro
|+34,33 %
|-
|BARCLAYS
|68,00EUR
|+7,47 %
|06.08.2026
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|61,00EUR
|-3,60 %
|06.08.2026
|UBS
|65,00EUR
|+2,73 %
|06.08.2026
|JEFFERIES
|90,00EUR
|+42,24 %
|06.08.2026
|JPMORGAN
|82,00EUR
|+29,59 %
|06.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|76,00EUR
|+20,11 %
|07.08.2026
|JEFFERIES
|85,00EUR
|+34,33 %
|09.08.2026
|JPMORGAN
|81,00EUR
|+28,01 %
|12.08.2026
|JEFFERIES
|85,00EUR
|+34,33 %
|13.08.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|75,00EUR
|+18,53 %
|19.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|68,00EUR
|+7,47 %
|19.08.2026
-1,11 %
+0,64 %
-7,60 %
-11,98 %
-13,42 %
+26,83 %
+15,92 %
+25,86 %
+179,24 %
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