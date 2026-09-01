GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.

7 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 70,50€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,26 %.