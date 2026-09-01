Aktie kaufen oder verkaufen
GEA Group Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im August `26
Foto: Karl F. Schöfmann - picture alliance / imageBROKER
Aktuelle Analystenmeinungen zur GEA Group Aktie im Überblick.
7 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu kaufen. 5 Analysten empfehlen die GEA Group Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die GEA Group Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der GEA Group Aktie beträgt 70,50€. Die GEA Group Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +5,26 %.
Anzeige
Präsentiert von
Analysten und Kursziele für die GEA Group Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|73,00Euro
|+9,00 %
|-
|Analyst
|74,00Euro
|+10,49 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|76,00EUR
|+13,48 %
|-
|RBC
|73,00EUR
|+9,00 %
|05.08.2026
|BARCLAYS
|70,00EUR
|+4,52 %
|10.08.2026
|JPMORGAN
|64,00EUR
|-4,44 %
|10.08.2026
|JPMORGAN
|67,00EUR
|+0,04 %
|10.08.2026
|BERENBERG
|74,00EUR
|+10,49 %
|10.08.2026
|RBC
|73,00EUR
|+9,00 %
|10.08.2026
|RBC
|74,00EUR
|+10,49 %
|10.08.2026
|WARBURG RESEARCH
|64,00EUR
|-4,44 %
|11.08.2026
|GOLDMAN SACHS
|64,00EUR
|-4,44 %
|12.08.2026
0,00 %
-0,30 %
+7,03 %
+21,18 %
+7,03 %
+83,07 %
+70,44 %
+39,19 %
+80,79 %
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.09.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte