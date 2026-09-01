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    Swiss Life Holding: Fee-Ergebnis und Betriebsgewinn höher – 600 Jobs weg

    Swiss Life überzeugt im ersten Halbjahr 2026 mit kräftigem Gewinnwachstum, steigenden Prämien und solider Kapitalstärke – und treibt zugleich ihr Programm «Swiss Life 2027» voran.

    Swiss Life Holding: Fee-Ergebnis und Betriebsgewinn höher – 600 Jobs weg
    Foto: Octavian - stock.adobe.com
    • Swiss Life steigerte im ersten Halbjahr 2026 den Reingewinn um 8 % auf CHF 649 Mio. und den Betriebsgewinn um 8 % in lokaler Währung auf CHF 967 Mio.
    • Das Fee-Ergebnis erhöhte sich um 11 % auf CHF 430 Mio.; die Fee-Erträge stiegen um 7 % auf CHF 1,34 Mrd. Die Prämieneinnahmen legten um 3 % auf CHF 12,3 Mrd. zu.
    • Die Eigenkapitalrendite verbesserte sich auf 20,2 % nach 17,6 % im Vorjahreszeitraum; der Cash-Transfer an die Holding stieg um 5 % auf CHF 1,23 Mrd.
    • Swiss Life Asset Managers erhöhte die verwalteten TPAM-Vermögen auf CHF 158 Mrd.; die Nettoneugeldzuflüsse beliefen sich auf CHF 7,2 Mrd. gegenüber CHF 13,2 Mrd. im ersten Halbjahr 2025.
    • Das Unternehmen sieht das Programm «Swiss Life 2027» auf Kurs und startet vom 1. Oktober 2026 bis Ende März 2027 ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von CHF 250 Mio.; die SST-Quote lag bei rund 215 %.
    • Zur Steigerung der Effizienz sollen bis Ende 2028 rund 600 Stellen abgebaut werden – etwa zur Hälfte in der Schweiz und bei Swiss Life Asset Managers, wobei ein grosser Teil über natürliche Fluktuation erfolgen soll.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Swiss Life Holding ist am 01.09.2026.

    Der Kurs von Swiss Life Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 977,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 977,30EUR das entspricht einem Plus von +0,02 % seit der Veröffentlichung.


    Swiss Life Holding

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    ISIN:CH0014852781WKN:778237
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