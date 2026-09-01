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    Mutares übernimmt US-Terpen-Geschäft von Symrise mit AmeriTerpenes

    Mit einem strategischen Schritt in den US-Markt stärkt Mutares sein Chemicals-&-Materials-Segment durch die Übernahme des Terpen-Geschäfts von Symrise mit AmeriTerpenes.

    Mutares übernimmt US-Terpen-Geschäft von Symrise mit AmeriTerpenes
    Foto: adobe.stock.com
    • Mutares SE & Co. KGaA hat gemeinsam mit AmeriTerpenes LLC im Rahmen eines Carve-outs das US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen von Symrise Inc. übernommen.
    • AmeriTerpenes ist ein führender US-Hersteller natürlicher, terpenbasierter Inhaltsstoffe aus nachwachsenden, kiefernholzbasierten Rohstoffen.
    • Das Produktportfolio umfasst unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol für Parfüms, Haushaltsprodukte sowie Lebensmittel- und Getränkearomen.
    • Das Unternehmen erzielt rund 200 Mio. US-Dollar Umsatz und beschäftigt etwa 170 Mitarbeitende.
    • AmeriTerpenes verfügt über Produktionsstandorte in Jacksonville (Florida) und Colonels Island (Georgia) und beliefert Kunden weltweit, insbesondere in Nordamerika.
    • Die Übernahme bildet eine neue Plattform im Chemicals-&-Materials-Segment von Mutares und stärkt die Präsenz des Konzerns auf dem strategisch wichtigen US-Markt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung Q3 2026, bei mutares ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von mutares lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,29 % im Minus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 25,75EUR das entspricht einem Plus von +0,98 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.902,41PKT (-0,31 %).


    mutares

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