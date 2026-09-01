JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Symrise von 80 auf 110 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Marcus Dunford-Castro strich am Montag derweil seine Kaufempfehlung für die Papiere des Konkurrenten Givaudan. Bei Symrise setzt der Experte insbesondere auf ein weiter anziehendes Geschäft im Bereich Pet Food als Zulieferer der Tiernahrungshersteller. Zudem profitierten die Deutschen mehr von verbesserten Voraussetzungen in der Lebensmittelbranche./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,03 % und einem Kurs von 93,89EUR auf Lang & Schwarz (01. September 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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