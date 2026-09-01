September startet mit Ölschock: Anleiherenditen explodieren

Marktexperte Thomas Altmann von QC Partners verweist darauf, dass der deutsche Leitindex in den vergangenen sechs Jahren nur ein einziges Mal ein positives September-Ergebnis eingefahren hat. Ganz hoffnungslos ist die Lage aber nicht, schließlich fiel auch der August im langjährigen Schnitt negativ aus, endete zuletzt aber trotzdem im Plus.

Mit dem heutigen Tag beginnt an den Börsen der September, und die Statistik gibt wenig Anlass zur Euphorie. Über die vergangenen 30 Jahre zählt der Monat zu den drei schwächsten für den DAX.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Sorgen bereitet Altmann vor allem die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Der Konflikt treibt den Ölpreis weiter nach oben, was wiederum Inflationssorgen und in der Folge die Zinsen anheizt.

Besonders auffällig sei der Anstieg bei fünfjährigen deutschen Staatsanleihen, deren Renditen mittlerweile so hoch liegen wie zuletzt 2008, teilweise sogar über dem Niveau der Eurokrise. "Hier steht sowohl den Staaten als auch dem Kapitalmarkt jetzt ein echter Härtetest bevor", so Altmann, solange sich der Rhythmus aus Angriff und Vergeltung im Nahen Osten nicht ändert.

Öl über 91 US-Dollar

Am Ölmarkt bestätigt sich das Bild. Die Sorte Brent kletterte am Dienstag über die Marke von 91 US-Dollar je Barrel, nachdem sie bereits am Montag um rund 2,7 Prozent auf 90,49 US-Dollar zugelegt hatte.

Anleiherenditen so hoch wie seit Jahrzehnten nicht

US-Präsident Donald Trump kündigte nach iranischen Raketenangriffen auf US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien eine harte Reaktion an. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ein Zwanzig-Monats-Hoch von 4,78 Prozent, in Japan kletterte die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen erstmals seit 1996 auf 3 Prozent.

Ein globaler Anleiheindex von Bloomberg markierte mit 3,72 Prozent den höchsten Stand seit Mitte 2008, befeuert auch durch die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh in Jackson Hole, in der er ein entschlossenes Vorgehen gegen die seit fünf Jahren zu hohe Inflation ankündigte.

Wall Street mit zähem Start in die Woche

An der Wall Street sorgte das Zinsumfeld zum Wochenstart für gedämpfte Stimmung. Der Dow Jones gab 0,7 Prozent auf 53.186 Punkte nach, der S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7686 Zähler, während die Nasdaq bei 26.371 Punkten nahezu unverändert schloss. Auf Monatssicht bleibt dennoch eine positive Bilanz: Für den Dow Jones war es bereits der fünfte Monatsgewinn in Folge, S&P 500 und Nasdaq verbuchten das erste Monatsplus seit Mai.

Fashion-Aktie Shein mit enttäuschendem Debüt

Für Aufsehen sorgte der Börsenstart von Shein in Hongkong. Jahrelang hatten Anleger auf den IPO hingefiert, doch das Debüt verlief enttäuschend. Die Aktie des Onlinehändlers fiel im frühen Handel um bis zu 10 Prozent auf 43,72 Hongkong-Dollar und damit deutlich unter den Ausgabepreis von 48,56 Hongkong-Dollar, ehe sich die Papiere etwas erholten. Der Handelsstart gilt als Gradmesser dafür, wie viel Risikobereitschaft Anleger derzeit für Internethändler aufbringen, eine Branche, die zuletzt unter Inflation, Handelskonflikten und vorsichtigen Verbrauchern gelitten hat.

Export-Boom in Südkorea

Positive Signale kamen dagegen aus Südkorea. Die Exporte legten im August dank eines Rekords bei Halbleitern um 68,7 Prozent im Jahresvergleich zu, die Chipausfuhren allein schnellten um 209 Prozent auf 46,7 Milliarden Dollar. Halbleiter machen mittlerweile fast die Hälfte der gesamten südkoreanischen Exporte aus. Getragen wird der Boom von der weltweiten Nachfrage nach KI-Infrastruktur und den Speicherchip-Herstellern Samsung Electronics und SK Hynix.

Mega-Übernahme, Microsoft-Ausfall und Strafe für Amazon

Auch abseits der Makrodaten war einiges los. Der Versicherungsmakler Aon kündigte an, den Konkurrenten USI Insurance Services vom Finanzinvestor KKR für 17 Milliarden US-Dollar zu übernehmen. Die KI-Firma Anthropic sicherte sich einen Rechenzentrums-Deal mit dem Nvidia-nahen Cloud-Anbieter Lambda im Volumen von 35 Milliarden US-Dollar.

Ein Fehler in einer zentralen Authentifizierungskomponente hat in der Nacht zu einem stundenlangen weltweiten Ausfall der Dienste Outlook und Microsoft 365 geführt.

Unterdessen flatterte bei Amazon eine Klage der US-Handelsaufsicht FTC ins Haus, weil der Konzern Werbekunden über Jahre heimlich überhöhte Mindestpreise berechnet und ihnen dadurch Schätzungen zufolge mindestens 20 Milliarden US-Dollar Schaden zugefügt haben soll.

Diese Termine werden am Dienstag wichtig:

8:00 Uhr: Deutsche Einzelhandelsumsätze Juli, erwartet wird ein Plus von 0,4 Prozent nach minus 1,1 Prozent im Juni.



9:55 Uhr: Deutscher Dienstleistungs-PMI August, Prognose 54,1 Punkte.



11:00 Uhr: Inflationsschätzung Eurozone August, erwartet wird ein Anstieg von 2,9 auf 3,3 Prozent, die Kernrate soll bei 2,5 Prozent verharren.

Außerdem: Swiss Life (Halbjahreszahlen), Gerresheimer (Hauptversammlung), Nio (Q2-Zahlen), Medtronic (Q1-Zahlen) sowie am Abend Palo Alto Networks und Dell Technologies mit ihren Quartalszahlen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE





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