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    Mutares erwirbt von Symrise US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mutares übernimmt Symrises US-Geschäft für Terpene
    • AmeriTerpenes erzeugt natürliche Terpene aus Kiefernholz
    • Symrise erwartet 2026 einen Veräußerungsverlust
    Mutares erwirbt von Symrise US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Beteiligungsgesellschaft Mutares kauft dem Duftstoff- und Aromen-Hersteller Symrise dessen US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen ab. Die Transaktion stärke das Chemicals & Materials-Segment, das Mutares im Zuge der Übernahme des Geschäftsbereichs Engineering Thermoplastics von Sabic aufgebaut hat, teilte die Beteiligungsgesellschaft am Dienstag mit. Finanzielle Details nannte sie nicht.

    Die Symrise-Einheit AmeriTerpenes stellt den Angaben zufolge natürliche terpenbasierte Inhaltsstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen her, die auf Kiefernhoz basieren. Zum Produktportfolio zählten unter anderem Dihydromyrcenol, Linalool und Anethol, die in Parfums und Haushaltsprodukten sowie Lebensmittel- und Getränkearomen eingesetzt werden. Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von rund 200 Millionen US-Dollar mit zwei Produktionsstandorten und beschäftigt etwa 170 Menschen.

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    Symrise will sein Portfolio mit der Veräußerung weiter auf seine zentralen Wachstumsplattformen ausrichten. "Diese Transaktion illustriert, wie wir Symrise mit konsequentem Portfoliomanagement aktiv für die Zukunft aufstellen", sagte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Symrise erwartet infolge der Transaktion nach eigenen Angaben einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser werde sich auf den Jahresabschluss 2026 von Symrise auswirken, hieß es weiter./stk/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

    Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 94,00 auf Tradegate (01. September 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -4,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 651,98 Mio..

    mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +45,38 %/+80,75 % bedeutet.





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