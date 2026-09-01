Mutares erwirbt von Symrise US-Geschäft mit Terpen-Inhaltsstoffen

Symrise will sein Portfolio mit der Veräußerung weiter auf seine zentralen Wachstumsplattformen ausrichten. "Diese Transaktion illustriert, wie wir Symrise mit konsequentem Portfoliomanagement aktiv für die Zukunft aufstellen", sagte Symrise-Chef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Symrise erwartet infolge der Transaktion nach eigenen Angaben einen nicht zahlungswirksamen Veräußerungsverlust im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Dieser werde sich auf den Jahresabschluss 2026 von Symrise auswirken, hieß es weiter./stk/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 94,00 auf Tradegate (01. September 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um -4,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,03 %.

Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 651,98 Mio..

mutares zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,9700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 46,00EUR was eine Bandbreite von +45,38 %/+80,75 % bedeutet.