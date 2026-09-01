Starke Entwicklung

Seit Anfang Mai bewegt sich der Kurs überwiegend seitwärts. Dabei bildet sich zunehmend eine klar erkennbare Keilformation. In der Charttechnik gilt eine solche Formation häufig als Hinweis darauf, dass der bisherige Trend fortgesetzt werden könnte. Zusätzlich profitiert SMA Solar von einer weiterhin stabilen und robusten Nachfrage aus dem Ausland.

In den Jahren 2024 und 2025 geriet die Aktie zeitweise unter Druck. Dabei wurde sogar der langfristige Aufwärtstrend, der seit Februar 2015 besteht, vorübergehend unterschritten. Ein größeres Verkaufssignal blieb jedoch aus. Stattdessen konnte sich die Aktie in den folgenden Monaten kräftig erholen und wieder bis in den Bereich der Zwischenhochs aus Oktober 2023 bei 62,95 Euro steigen.

Entscheidend wird nun die Marke von 63,00 Euro. Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Sprung darüber, könnte dies ein neues Kaufsignal auslösen. Als erstes Kursziel käme dann das bisherige Jahreshoch bei 70,70 Euro infrage. Wird auch diese Marke überwunden, könnte anschließend der Bereich um 80,90 Euro interessant werden.

Auf der Unterseite bleibt allerdings Vorsicht angebracht. Sollte der Kurs unter 51,60 Euro fallen, wäre die Keilformation bärisch aufgelöst. In diesem Fall könnten zunächst 45,20 Euro und anschließend 39,54 Euro als mögliche Kursziele auf der Unterseite in den Fokus rücken.

Damit steht SMA Solar charttechnisch an einem wichtigen Punkt: Ein Ausbruch über 63,00 Euro könnte der Aktie neuen Schwung verleihen, während ein Fall unter 51,60 Euro das positive Szenario deutlich eintrüben würde.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

LONG

_____________________________________________________________________

Stop-Buy-Order : 63,00 Euro

Kursziele : 70,70 und 80,90 Euro

Renditechance via DN4A2P : 230 Prozent

Anlagehorizont : 4 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4A2P Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,77 - 0,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 51,6589 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 51,6589 Euro akt. Kurs Basiswert: 59,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 80,90 Euro Hebel: 7,24 Kurschance: + 230 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN14D6 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,83 - 0,89 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 67,6098 Euro Basiswert: SMA Solar AG KO-Schwelle: 67,6098 Euro akt. Kurs Basiswert: 59,30 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,66 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.