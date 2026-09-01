Noch immer in der Sommerpause

Besonders interessant ist die Entwicklung zwischen Ende Juli und Mitte August. In diesem Zeitraum stieg der TecDAX von 3.689 auf 4.164 Punkte. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass dieser Anstieg aus fünf einzelnen Aufwärtswellen bestand. Anschließend ging die Rallye in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung über.

Übergeordnet bleibt das Bild jedoch positiv. Der Grund: Nach dem Ende eines zwischenzeitlichen Abwärtstrends gegen Ende Juli konnte der Index eine fünfteilige Aufwärtsbewegung ausbilden. Die derzeitige Seitwärtsphase wird daher eher als Unterbrechung der laufenden Rallye und nicht als deren Ende betrachtet.

Aus charttechnischer Sicht besteht damit weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Sollte die aktuelle Konsolidierung erfolgreich abgeschlossen werden, könnte eine weitere größere Aufwärtsbewegung folgen. Ein möglicher Einstieg in eine Long-Position könnte dabei beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein erfolgen.

Ein wichtiges Signal wäre ein Anstieg über das aktuelle Sommerhoch. Gelingt dieser Ausbruch, könnte der TecDAX zunächst das Junihoch bei 4.284 Punkten ins Visier nehmen. Darüber wäre anschließend sogar ein Anstieg bis zum mittelfristigen Kursziel bei 4.370 Punkten möglich.

Das positive Szenario wäre allerdings gefährdet, wenn der Index deutlich nachgibt. Fällt der TecDAX mindestens unter seinen 50-Tage-Durchschnitt bei 3.967 Punkten, müsste von einem deutlichen Fehlsignal ausgegangen werden. In diesem Fall könnte eine stärkere Korrektur einsetzen, mit möglichen Zielen bei 3.922 und darunter 3.812 Punkten.

Kurzfristig spricht derzeit allerdings wenig für ein solches Negativszenario. Bei stärkeren Turbulenzen an den Märkten kann ein Rückgang in diese Bereiche jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 4.146 Punkte

Kursziele : 4.284 und 4.370 Punkte

Renditechance via DN31SY : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TecDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN31SY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,49 - 3,69 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.738,36 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 3.738,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.082,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 4.370 Punkte Hebel: 11,08 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DV40N9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,47 - 3,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 4.403,82 Punkte Basiswert: TecDAX-Index KO-Schwelle: 4.403,82 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.082,68 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,05 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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