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    TecDAX

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    Noch immer in der Sommerpause

    Übergeordnet bleibt das Bild jedoch positiv. Der Grund: Nach dem Ende eines zwischenzeitlichen Abwärtstrends gegen Ende Juli konnte der Index eine fünfteilige Aufwärtsbewegung ausbilden. Die derzeitige Seitwärtsphase wird daher eher als Unterbrechung der laufenden Rallye und nicht als deren Ende betrachtet.

    Besonders interessant ist die Entwicklung zwischen Ende Juli und Mitte August. In diesem Zeitraum stieg der TecDAX von 3.689 auf 4.164 Punkte. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass dieser Anstieg aus fünf einzelnen Aufwärtswellen bestand. Anschließend ging die Rallye in eine mehrwöchige Seitwärtsbewegung über.

    Aus charttechnischer Sicht besteht damit weiterhin die Chance auf eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Sollte die aktuelle Konsolidierung erfolgreich abgeschlossen werden, könnte eine weitere größere Aufwärtsbewegung folgen. Ein möglicher Einstieg in eine Long-Position könnte dabei beispielsweise über den weiter unten vorgestellten Call-Optionsschein erfolgen.

    Ein wichtiges Signal wäre ein Anstieg über das aktuelle Sommerhoch. Gelingt dieser Ausbruch, könnte der TecDAX zunächst das Junihoch bei 4.284 Punkten ins Visier nehmen. Darüber wäre anschließend sogar ein Anstieg bis zum mittelfristigen Kursziel bei 4.370 Punkten möglich.

    Das positive Szenario wäre allerdings gefährdet, wenn der Index deutlich nachgibt. Fällt der TecDAX mindestens unter seinen 50-Tage-Durchschnitt bei 3.967 Punkten, müsste von einem deutlichen Fehlsignal ausgegangen werden. In diesem Fall könnte eine stärkere Korrektur einsetzen, mit möglichen Zielen bei 3.922 und darunter 3.812 Punkten.

    Kurzfristig spricht derzeit allerdings wenig für ein solches Negativszenario. Bei stärkeren Turbulenzen an den Märkten kann ein Rückgang in diese Bereiche jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 4.146 Punkte

    Kursziele : 4.284 und 4.370 Punkte

    Renditechance via DN31SY : 70 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    TecDAX-Index (Tageschart in Punkten)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 4.124 // 4.146 // 4.284 // 4.370 Punkte
    Unterstützungen: 4.045 // 3.967 // 3.943 // 3.858 Punkte
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN31SY Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 3,49 - 3,69 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 3.738,36 Punkte Basiswert: TecDAX-Index
    KO-Schwelle: 3.738,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.082,68 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel: 4.370 Punkte
    Hebel: 11,08 Kurschance: + 70 Prozent
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DV40N9 Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 3,47 - 3,67 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 4.403,82 Punkte Basiswert: TecDAX-Index
    KO-Schwelle: 4.403,82 Punkte akt. Kurs Basiswert: 4.082,68 Punkte
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 11,05 Kurschance:
    Risikohinweis:
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
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