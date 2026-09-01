JEFFERIES stuft EON AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Eon zählt neben RWE und der portugiesischen EDP zu den Versorger-Favoriten des Analysten Ahmed Farman für das Jahresende bis ins neue Jahr hinein, wie er am Montag schrieb. Nach dem starken ersten Halbjahr sieht er bei Eon Überraschungspotenzial für die Gesamtjahresbilanz./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 14:13 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.08.2026 / 19:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 17,80EUR auf Tradegate (01. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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