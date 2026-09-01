Almonty Industries, GoPro Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
Foto: 1187094003
? Meistgesuchte Wertpapiere
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|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
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|Copper One Resources
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|BYD
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|The Platform Group
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|Moderna
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|Zalando
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|DroneShield
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? Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|?
|Almonty Industries
|46
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|Siemens Energy
|41
|?
|?
|?
|Evotec
|33
|?
|?
|Vonovia
|33
|?
|?
|Verbio
|28
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|Borussia Dortmund
|27
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? Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
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|GoPro Registered (A)
|+61,14 %
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|Hut 8
|+4,88 %
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|Mitsui Bussan
|+4,39 %
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|Harmonic Drive Systems
|-3,15 %
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|UBTECH ROBOTICS LTD (H)
|-3,91 %
|?
|?
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|Nio Registered (A)
|-11,47 %
|?
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Copper One Resources
Wochenperformance: -4,05 %
Wochenperformance: -4,05 %
Platz 1
BYD
Wochenperformance: -2,38 %
Wochenperformance: -2,38 %
Platz 2
The Platform Group
Wochenperformance: +6,19 %
Wochenperformance: +6,19 %
Platz 3
Moderna
Wochenperformance: -0,23 %
Wochenperformance: -0,23 %
Platz 4
Zalando
Wochenperformance: +6,66 %
Wochenperformance: +6,66 %
Platz 5
DroneShield
Wochenperformance: -9,05 %
Wochenperformance: -9,05 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -2,73 %
Wochenperformance: -2,73 %
Platz 7
Siemens Energy
Wochenperformance: -4,43 %
Wochenperformance: -4,43 %
Platz 8
Evotec
Wochenperformance: -0,97 %
Wochenperformance: -0,97 %
Platz 9
Vonovia
Wochenperformance: -3,38 %
Wochenperformance: -3,38 %
Platz 10
Verbio
Wochenperformance: +0,32 %
Wochenperformance: +0,32 %
Platz 11
Borussia Dortmund
Wochenperformance: +2,17 %
Wochenperformance: +2,17 %
Platz 12
GoPro Registered (A)
Wochenperformance: +136,43 %
Wochenperformance: +136,43 %
Platz 13
Hut 8
Wochenperformance: +4,05 %
Wochenperformance: +4,05 %
Platz 14
Mitsui Bussan
Wochenperformance: +5,70 %
Wochenperformance: +5,70 %
Platz 15
Harmonic Drive Systems
Wochenperformance: -1,47 %
Wochenperformance: -1,47 %
Platz 16
UBTECH ROBOTICS LTD (H)
Wochenperformance: +0,47 %
Wochenperformance: +0,47 %
Platz 17
Nio Registered (A)
Wochenperformance: -11,29 %
Wochenperformance: -11,29 %
Platz 18
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