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    Monatsanalyse

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    Nach starkem Monat: Ist 1&1 im September attraktiv?

    1&1 zeigte zuletzt klare Stärke. Der September muss zeigen, wie nachhaltig diese Bewegung ist.

    Monatsanalyse - Nach starkem Monat: Ist 1&1 im September attraktiv?
    Foto: 1&1 AG

    1&1 profitierte von einer verbesserten Stimmung und hohem Kaufinteresse. Das führte zu einem Plus von +17,55 %. Die Frage ist nun, ob der September den Trend bestätigt.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    1&1 zählt zu den kleineren Unternehmen am Markt und weist entsprechend höhere Schwankungsanfälligkeit auf.
    Die geringere Marktkapitalisierung eröffnet Chancen auf überdurchschnittliches Wachstum, geht jedoch mit erhöhtem Risiko einher.
    Small Caps wie 1&1 reagieren oft sensibler auf Nachrichten und Marktveränderungen.

    1&1 ist der Branche Telekommunikation zuzuordnen, die als vergleichsweise defensiv gilt. Das Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile Nachfrage und geringere Konjunkturabhängigkeit aus. Gerade in unsicheren Marktphasen kann diese Branchenstruktur unterstützend wirken. Die Zugehörigkeit zum defensiven Segment sorgt für eine solide Grundlage im operativen Geschäft. Anleger verbinden mit Telekommunikation typischerweise Verlässlichkeit und planbare Entwicklung.

    1&1 wird derzeit mit einem KGV von 18,67 bewertet und bewegt sich damit im moderaten Bereich. Die Bewertung wirkt ausgewogen und spiegelt weder überzogenen Optimismus noch ausgeprägte Skepsis wider. Das aktuelle Niveau spricht für eine solide, marktnahe Einordnung. Das KGV signalisiert eine vernünftige Balance zwischen Erwartung und Bewertung. Aus fundamentaler Sicht wirkt die Aktie damit weder auffällig billig noch teuer.

    Die Dividendenrendite von 1&1 liegt aktuell bei +0,23 % und spielt damit nur eine untergeordnete Rolle. Die Investmentstory wird hier eher von operativer Entwicklung und Kursfantasie geprägt als von laufenden Ausschüttungen. Für einkommensorientierte Anleger steht die Aktie damit weniger im Fokus. Die Ausschüttung ergänzt das Profil nur am Rand. Im Vordergrund stehen klar Wachstum und Geschäftsentwicklung.

    1&1

    +0,43 %
    +5,42 %
    +18,05 %
    +2,42 %
    +13,11 %
    +67,87 %
    -12,93 %
    -43,75 %
    +31,16 %
    ISIN:DE0005545503WKN:554550
    1&1 direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    1&1 Aktie im September 2026 ein Kauf?

    1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

    Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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