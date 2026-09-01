Silber tritt auf der Stelle – 66,72 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 39,90710USD. Heute, bei 66,72USD, wäre daraus ein Vermögen von 16.718,8USD geworden – ein Plus von +67,19 %.

Der Silberpreis zeigt sich stabil bei 66,72. Mit nurVeränderung bleibt der Markt ohne klare Richtung.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die weitere Silberkursentwicklung nach dem jüngsten Anstieg. Diskutiert werden Widerstände und Szenarien um 66, 70, 78 und 80 US-Dollar; Kursziele von 148 US-Dollar gelten als spekulativ. Erwartete steigende Zinsen der Fed werden als Belastung für Gold und Silber gesehen, während die langfristige fundamentale Story intakt bleiben soll. Minenaktien zeigen relative Stärke; Charttechnik und saisonale Preisphasen spielen ebenfalls eine Rolle.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

Schreibe Deinen Kommentar