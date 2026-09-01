Silicon Saxony: Warum Dresden Europas Chip-Hotspot wird

Milliarden fließen in das neue Chip-Ökosytems, das Forschung und alle Stufen der Herstellung an einem Ort vereint.

Im Herz von Sachsen befindet sich Europas größtes Chip-Cluster. Rund 82.500 Menschen arbeiten in Sachsen inzwischen in der Mikroelektronik und Informations & Kommunikationstechnik.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Europa ist stark bei Automotive und Industrie, produziert aber einen relativ kleinen Teil der weltweit benötigten modernsten Chips. Dresden ist deshalb für die EU ein wichtiger Baustein bei der sogenannten technologischen Souveränität.

Silicon Saxony selbst fordert aktuell deshalb auch eine stärkere europäische Halbleiterstrategie und mehr Förderung im Rahmen des EU Chips Act.

Infineon investiert Milliarden in neue Kapazitäten, TSMC will ebenfalls in der Region produzieren und zahlreiche Zulieferer profitieren vom wachsenden Chip-Ökosystem.

Doch kann Europa damit wirklich unabhängiger von Asien und den USA werden?

In dieser Folge von Börse, Baby! schauen wir auf die wichtigsten Unternehmen, die Chancen für Anleger und die Frage, warum Sachsen plötzlich zu einem der spannendsten Technologie-Standorte Europas zählt.

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