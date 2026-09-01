Jefferies hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel hoch auf 110 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,98 % und einem Kurs von 93,82 auf Tradegate (01. September 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +2,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 13,11 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 80,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -14,60 %/+17,42 % bedeutet.