Chinas Industrie-Stimmung signalisiert Wachstum - mehr Dynamik im Exportsektor

PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in kleineren und mittleren Industriebetrieben im August überraschend stark aufgehellt. Der am Dienstag von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 51,5 Zähler zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, aber nur auf 51,0 Punkte.

Mit dem Anstieg im August steigt der Frühindikator weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Der RatingDog-Indikator zeigt ein besseres Stimmungsbild als der am Montag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex. Dieser war im August zwar ebenfalls gestiegen, der Indikator blieb aber mit 49,8 Punkten knapp unter der Expansionsschwelle.