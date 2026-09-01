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    Chinas Industrie-Stimmung signalisiert Wachstum - mehr Dynamik im Exportsektor

    Für Sie zusammengefasst
    • Chinas PMI für kleinere Firmen steigt auf 51,5
    • RatingDog sieht stärkere Dynamik in Exportbranchen
    • Großbetriebe und Bauwirtschaft bleiben unter Druck
    Chinas Industrie-Stimmung signalisiert Wachstum - mehr Dynamik im Exportsektor
    Foto: Siarhei - 356130783

    PEKING (dpa-AFX) - In China hat sich die Stimmung in kleineren und mittleren Industriebetrieben im August überraschend stark aufgehellt. Der am Dienstag von der Ratingagentur RatingDog veröffentlichte Einkaufsmanagerindex (PMI) für das produzierende Gewerbe legte im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 51,5 Zähler zu. Von Bloomberg befragte Experten hatten im Schnitt mit einem Anstieg gerechnet, aber nur auf 51,0 Punkte.

    Mit dem Anstieg im August steigt der Frühindikator weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, ab der man von einer Ausweitung der Aktivität in den Betrieben ausgeht. Der RatingDog-Indikator zeigt ein besseres Stimmungsbild als der am Montag veröffentlichte staatliche Einkaufsmanagerindex. Dieser war im August zwar ebenfalls gestiegen, der Indikator blieb aber mit 49,8 Punkten knapp unter der Expansionsschwelle.

    Die beiden Indikatoren werden unterschiedlich erhoben. Der staatlich erhobene Einkaufsmanagerindex erfasst laut Experten häufig größere und staatsnahe Betriebe, während der RatingDog-PMI als Abbild für die Stimmung kleinerer und exportorientierter Unternehmen gilt.

    "Die jüngsten PMI-Daten aus China zeigen, dass der Summer Blues im verarbeitenden Gewerbe in Teilen überwunden sein dürfte", kommentierte Analyst Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg die Stimmungsdaten. Vor allem in den höherwertigen Fertigungsbranchen und im Exportsektor gebe es eine deutlich stärkere Dynamik. Dagegen bleiben die eher großen Industriebetriebe und die Bauwirtschaft angesichts der schwachen Binnenwirtschaft weiter unter Druck.

    Nach Einschätzung des Experten Pannagl gibt es nach wie vor Handlungsdruck für die politische Führung in Peking. "Ob und wie schnell jedoch von fiskalischer Seite Impulse geliefert werden, dürfte vor allem von den in zwei Wochen anstehenden Daten zu Investitionen und Einzelhandel abhängen."/jkr/stk







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