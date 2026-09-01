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    Börsendebüt wird zum Debakel

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    Shein-Aktie crasht beim Börsendebüt – jetzt droht der TikTok-Schock

    Shein sammelt 1,74 Milliarden US-Dollar bei seinem IPO ein, doch die Aktie stürzt sofort ab. Ausgerechnet TikTok könnte für den Fast-Fashion-Riesen nun zum gefährlichsten Gegner werden.

    Börsendebüt wird zum Debakel - Shein-Aktie crasht beim Börsendebüt – jetzt droht der TikTok-Schock
    Foto: Chan Long Hei/AP/dpa - dpa-Bildfunk

    Der Börsengang sollte Shein die große Bühne verschaffen. Doch stattdessen erlebten Anleger zum Handelsstart eine böse Überraschung: Die Aktie des Fast-Fashion-Riesen fiel bei ihrem Debüt in Hongkong um neun Prozent.

    Dabei hatte Shein rund 280 Millionen Aktien verkauft und damit etwa 13,60 Milliarden Hongkong-Dollar (1,74 Milliarden US-Dollar) eingenommen. Der endgültige Ausgabepreis von 48,56 Hongkong-Dollar lag bereits unter dem maximal angepeilten Preis von 49,50 Hongkong-Dollar.

    Noch drastischer ist der Absturz der Bewertung: Beim Börsengang wird Shein nur noch mit rund 26,5 Milliarden US-Dollar bewertet. 2022 waren es am privaten Markt noch 100 Milliarden US-Dollar. Damit sind fast drei Viertel des einstigen Werts verpufft.

    Und der nächste Gegner steht schon bereit. Laut CNBC sieht Bryan Gildenberg von Retail Cities vor allem TikTok Shop als Gefahr. Shein und Temu hätten beim spielerischen Jagen nach Rabatten zunächst einen Vorsprung gehabt. Doch TikTok verbinde Unterhaltung und Handel und könne Kunden denselben Nervenkitzel bieten.

    Auch operativ wächst der Druck. Zwar stieg der Umsatz 2025 von 38,7 auf 41,8 Milliarden US-Dollar. Im ersten Quartal 2026 setzte Shein 9,05 Milliarden US-Dollar um, rutschte jedoch mit 99 Millionen US-Dollar in die Verlustzone. Als Hauptgrund nannte das Unternehmen Bewertungsverluste bei wandelbaren, rückzahlbaren Vorzugsaktien.

    Hinzu kommen veränderte Zölle in den USA und Europa. Laut CNBC erschweren sie das Geschäft, bremsen das Umsatzwachstum und belasten die Margen. Einige Investoren dürften deshalb zunächst auf weitere Klarheit zu den Zahlen des zweiten Quartals und zur Bilanz warten.

    Shein will jeweils 40 Prozent des Emissionserlöses in Technologie sowie in Markenbekanntheit und globale Expansion investieren. Doch der erste Börsentag sendet ein unmissverständliches Signal: Frisches Kapital allein reicht nicht aus, um die Zweifel der Anleger zu zerstreuen.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SHEIN Global Holdings Limited (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 5,197EUR auf München (01. September 2026, 08:37 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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