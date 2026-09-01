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    IPO/AKTIE IM FOKUS

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    Shein gibt zum Börsendebüt kräftig nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Shein startet in Hongkong mit starkem Minus
    • Bewertung sinkt auf 26 Milliarden US-Dollar
    • Nur rund fünf Prozent der Shein-Aktien bleiben frei handelbar
    IPO/AKTIE IM FOKUS - Shein gibt zum Börsendebüt kräftig nach
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HONGKONG (dpa-AFX) - Im Laufschritt hatte Shein die Online-Modewelt umgekrempelt und bekannte Marken in den Schatten gestellt. Nach langem Warten und gescheiterten Versuchen hat die Shoppingplattform nun ihren lange erwarteten Gang an die Börse in Hongkong hingelegt - allerdings mit einem deutlichen Minus.

    Die Shein-Aktie gab in den ersten Handelsminuten in Hongkong im Vergleich zum Ausgabepreis zeitweise um knapp zehn Prozent nach, konnte den Verlust allerdings zuletzt halbieren. Rund zwei Stunden vor Handelsende hatte das Papier rund fünf Prozent auf 46,24 Hongkong-Dollar verloren.

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    Das in China gegründete Unternehmen, das zwischen 2021 und 2022 seinen Sitz nach Singapur verlagert hatte, hatte zuvor schon an den Finanzplätzen London und New York versucht, an die Börse zu gehen. Berichten zufolge scheiterte das Vorhaben jedoch am Widerstand Pekings.

    Seit den Querelen um den Börsengang ist der Hype um den Onlinehändler unter Investoren spürbar zurückgegangen. Gemessen am Ausgabepreis wurde Shein lediglich mit umgerechnet 26 Milliarden US-Dollar (22 Mrd Euro) bewertet. Bei früheren privaten Finanzierungsrunden wie im Jahr 2022 war Shein noch mit fast 100 Milliarden US-Dollar bewertet worden.

    Seit der Spitzenbewertung vor einigen Jahren hat sich für das Geschäft einiges geändert. Vor dem Börsengang legte das Unternehmen einen Verlust von 99 Millionen US-Dollar in den ersten drei Monaten dieses Halbjahres offen.

    Trotz der inzwischen deutlich niedrigeren Bewertung gehört Shein noch zu den wertvollsten Kleidungshändlern weltweit. Zum Vergleich: Die schwedische Kette H&M kommt auf umgerechnet knapp 30 Milliarden Dollar; das deutsche Unternehmen Zalando auf circa sieben Milliarden Dollar.

    Deutlich mehr wert ist allerdings die Zara-Mutter Inditex , die an der Börse zu insgesamt gut 200 Milliarden Dollar gehandelt wird.

    Shein brachte bei dem Börsengang nur wenige Aktien auf den Markt. Das Unternehmen nahm durch die Ausgabe fast 14 Milliarden Hongkong-Dollar ein, das sind umgerechnet etwa 1,7 Milliarden Dollar. Der Streubesitz der Shein-Aktien liegt bei nur knapp sieben Prozent.

    Davon liegt auch noch ein Teil bei Ankeraktionären wie Tencent , sodass derzeit nur circa fünf Prozent der Anteile frei handelbar sind. Der Großteil der Aktien und Stimmrechte liegt weiter bei den Unternehmensgründern./DP/zb/stw

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 15,81 auf Tradegate (01. September 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,96 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,55 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +13,18 %/+53,60 % bedeutet.





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