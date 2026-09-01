Aktien Frankfurt Ausblick
Dax knapp im Minus - Rutsch unter 21-Tage-Linie
- Dax vor moderatem Verlust zum Septemberstart
- Ölpreise und Anleihezinsen belasten die Börsen
- JPMorgan erwartet weitere Kursgewinne bis Jahresende
FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax zeichnen sich nach dem schwachen Wochenauftakt am Dienstag weitere moderate Verluste ab. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator ein Minus von 0,1 Prozent auf 26.230 Punkte.
Damit würde sich der deutsche Leitindex zum Start in den September weiter von seinem jüngsten Rekordhoch bei 26.618 Punkten entfernen. Zudem droht ihm erstmals seit Juli der Rutsch unter die für den kurzfristigen Trend wichtige 21-Tage-Linie. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen hingegen knapp 0,2 Prozent fester erwartet.
Angesichts schon hoher Bewertungen haben die Börsen derzeit mit den weiter steigenden Ölpreisen und Anleihezinsen zu kämpfen. Eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der kommenden Woche gilt seit geraumer Zeit als sicher. Und seit entsprechenden Hinweisen von US-Notenbankchef Kevin Warsh vom vergangenen Freitag gehen die Märkte auch von einer Leitzinserhöhung in den USA im September aus.
Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners erinnerte zudem daran, dass der September üblicherweise ein schwacher Börsenmonat ist. Allerdings stehe für den abgelaufenen August, der im Durchschnitt ebenfalls negativ verlaufe, eine positive Bilanz zu Buche, relativierte er.
Aktienstratege Mislav Matejka von der US-Bank JPMorgan traut den Aktienmärkten bis zum Jahresende einen weiteren Anstieg zu. Denn die Unternehmensgewinne sollten auch in den kommenden Monaten stark ausfallen, schrieb er. Rückenwind erwartet er zudem von den gestiegenen Gewinnerwartungen und einer Erholung der Einkaufsmanagerindizes. Vor diesem Hintergrund sollten sich die anziehenden Anleihezinsen "nicht als unüberwindbares Hindernis" für die Aktienkurse erweisen.
An diesem Dienstag stehen in Europa sowie den USA Einkaufsmanagerindizes aus der Industrie im Fokus, welche die Einschätzung von Matejka untermauern könnten.
Die Aktien des Technologiekonzerns Kontron könnten von Aufträgen für Bahnkommunikationslösungen aus Rumänien profitieren. Finanzielle Details gab das Unternehmen allerdings nicht bekannt. Die Nachricht sei zwar positiv für die Stimmung gegenüber der Aktie, aber "business as usual", kommentierte ein Händler.
Beim Pharmakonzern Merck KGaA sowie beim Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise sorgten neue Kaufempfehlungen für gute Stimmung./gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kontron Aktie
Die Kontron Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 141,7 auf Tradegate (01. September 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kontron Aktie um +0,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Kontron bezifferte sich zuletzt auf 1,42 Mrd..
Kontron zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4800 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 28,00EUR was eine Bandbreite von +17,12 %/+26,13 % bedeutet.
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 01.09.2026, 08:10 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 31.08.2026
(Kurs 26.258,11 · −311,88 · −1,17 % · Eröffnung 26.464,14 · Tages-Hoch 26.471,79 ·
Tages-Tief 26.249,59 · Allzeit-Hoch 26.618,70):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung 31.08.2026 „Schwacher Wochenbeginn nach
Rekordhoch", Dax −1,17 % auf 26.258,11, MDax −0,92 % auf 32.724,55:
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-schwacher-wochenbeginn-12120730
• Einzelwerte 31.08. (tagesschau/Infront, Xetra-Schluss): Siemens Energy −5,0 % ·
Rheinmetall −3,8 % · Heidelberg Materials −3,1 % · Vonovia −3,0 % ·
Zalando +2,0 % · Continental +1,9 % · Brenntag +1,8 % · BASF +0,9 %
VORWOCHE / REKORDHOCH VOM 28.08.
• finanzen.at – DAX 28.08.2026: Schluss 26.569,99 (+202,75 · +0,77 %),
Tagestief/Tageshoch 26.467,36 / 26.618,74, Jahreshoch 26.618,74:
https://www.finanzen.at/index/dax
• tagesschau – Marktbericht 28.08.2026: „Kurz vor dem Wochenschluss ein neues
Allzeithoch", DAX in der Spitze 26.618 Punkte, Wochenplus 1,5 %:
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/marktberichte/dax-dow-jones-boersen-100.html
• n-tv Börsen-Tag 28.08.2026 – Allzeithoch 26.618,74 nach der Warsh-Rede
• Hinweis zur Freitags-Eröffnung im Kerzenbild (26.494,61): Dieser Wert stammt
aus dem eigenen Abruf der tagesschau/Infront-Kursdaten vom 28.08. mittags.
Hoch, Tief und Schluss sind über finanzen.at und tagesschau belegt.
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf korrigierter Xetra-Intraday-Basis 2025:
H 24.771,34 (09.10.2025) · T 18.489,91 (07.04.2025) · C 24.490,41 (30.12.2025)
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T)
· S2 = P−(H−T) · R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.583,89 · Jahres-R1 26.677,86 · Jahres-R2 28.865,32
• Tages-Pivots für Di 01.09. auf dem Xetra-OHLC vom Mo 31.08. gerechnet:
P 26.326,50 · R1 26.403,40 · S1 26.181,20 · R2 26.548,70 · S2 26.104,30
· R3 26.625,60 · S3 25.959,00
USA / VORGABEN
• Investing.com – Dow Jones Schluss 31.08.2026: 53.185,90 (−374,09 · −0,70 %),
O 53.462,60 · H 53.462,60 · T 53.123,62:
https://www.investing.com/indices/us-30-historical-data
• Investing.com – Nasdaq-100 Schluss 31.08.2026: 29.456,97 (+23,55 · +0,08 %),
O 29.404,29 · H 29.483,90 · T 29.304,49:
https://www.investing.com/indices/nq-100-historical-data
• 10-jährige US-Rendite rund 4,78 % (Investing.com)
ÖL / RENDITEN
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 90,50 USD (+2,28 · +2,58 %), Stand 01.09. früh
• dpa-AFX (via Ariva): Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen erreichte am
31.08. den höchsten Stand seit mehr als 15 Jahren.
• Auslöser der Ölpreisbewegung laut dpa-AFX: erneute Zuspitzung der Lage im
Nahen Osten; Medienberichten zufolge griff das US-Militär erstmals seit
Ende Juli wieder Ziele im Iran an.
MARKTKOMMENTAR
• dpa-AFX (via Ariva) – Jochen Stanzl, Consorsbank: „Gleich zu Wochenbeginn haben
es Anleger mit genau den Themen zu tun, die sie seit Wochen umtreiben: den
Sorgen vor steigender Inflation und ungelösten geopolitischen Fragen sowie der
Angst, dass die amerikanische Notenbank bald die Zinsen anheben könnte."
• Ebenda: Der September gilt als historisch schwächster Börsenmonat des Jahres.
• dpa-AFX (via Ariva) – Landesbank Helaba zu den heutigen Verbraucherpreisen:
Erwartung einer Teuerungsrate von 2,9 % für Deutschland, deutlich über dem
EZB-Ziel von 2,0 %. Daten aus Frankreich und Spanien zeigten bereits erhöhten
Preisdruck.
TERMINE
• dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 1. September 2026
(08:00 DEU Einzelhandelsumsatz 7/26 · 09:55 DEU PMI Verarbeitendes Gewerbe 8/26
2. Veröffentlichung · 11:00 EUR Verbraucherpreise 8/26 vorläufig ·
11:00 EUR Arbeitslosenquote 7/26 · 15:45 USA S&P Global PMI 8/26 ·
16:00 USA ISM Verarbeitendes Gewerbe 8/26 · 16:00 USA Bauinvestitionen 7/26)
• Ebenfalls heute: Abschluss des Treffens der G20-Finanzminister
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures
oder CFDs. Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die
Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten
Floor-Trader-Formeln auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Zur Montagskerze: Der Schluss 26.258,11 lag nur 8,52 Punkte über dem Tagestief
26.249,59. Ein Schluss so nah am Tief zeigt, dass die Verkäufer bis zum
Handelsende die Oberhand behielten. Die Tagesspanne betrug 222,20 Punkte.
• Das Tages-P 26.326,50 liegt 68 Punkte über dem Schluss. Der Index startet damit
rechnerisch unterhalb seines Drehpunkts.
• Bemerkenswert für die Jahresbetrachtung: Das Allzeithoch 26.618,74 liegt nur
59 Punkte unter dem Jahres-R1 26.677,86. Diese beiden Marken bilden zusammen
eine enge Widerstandszone, sollte der DAX wieder dorthin laufen.
• Zwei Termine prägen den Tag: die Verbraucherpreise der Eurozone um 11:00 und
der ISM-Index um 16:00. In beide Veröffentlichungen hinein sollte keine neue
Position eröffnet werden.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die
genannten Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe
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QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 26.08.2026, 07:30 MESZ
QUELLEN
DAX / XETRA
• Deutsche Börse – offizielle DAX-Referenz:
https://live.deutsche-boerse.com/indices/dax
• tagesschau / Infront – Xetra-Schluss und vollständiges OHLC vom 25.08.2026
(Kurs 26.266,14 · Eröffnung 26.206,01 · Tages-Hoch 26.341,52 · Tages-Tief 26.164,11):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• finanzen.at – DAX-Kursdaten vom 25.08.2026 als Gegenprüfung (26.266,14 · +159,54 · +0,61 %):
https://www.finanzen.at/index/dax
• finanzen.net – Xetra-Tagesverlauf 25.08.2026 mit Hoch 26.341,52 und Tief 26.164,11:
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/boerse-frankfurt-dax-praesentiert-sich-zum-ende-des-dienstagshandels-fester-15899722
• Ariva / dpa-AFX – Schlussmeldung „Dax steigt – Ifo-Geschäftsklima nährt Hoffnung“ (26.266,14 · +0,61 %):
https://www.ariva.de/dax-index/news/roundup-aktien-frankfurt-schluss-dax-steigt-12114935
JAHRESBASIS UND MARKEN
• Jahres-Pivots auf offizieller Xetra-Basis 2025: H 24.611 · T 19.671 · C 24.490,41
• Floor-Trader-Formeln: P = (H+T+C)/3 · R1 = 2P−T · S1 = 2P−H · R2 = P+(H−T) · S2 = P−(H−T)
· R3 = H+2(P−T) · S3 = T−2(H−P)
• Daraus Jahres-P 22.924 · Jahres-R1 26.177 · Jahres-R2 27.865
• Tages-Pivots für Mi 26.08. auf dem Xetra-OHLC vom Di 25.08. gerechnet:
P 26.257,26 · R1 26.350,40 · S1 26.172,99 · R2 26.434,67 · S2 26.079,85 · R3 26.527,81 · S3 25.995,58
• Allzeithoch Xetra 26.573,50 (tagesschau/Infront, Kursdaten-Tabelle „Allzeit-Hoch“)
USA / VORGABEN
• CNBC – US-Schlusskurse vom 25.08.2026 (Dow 53.577,40 · +160,24 Punkte · +0,3 %;
Nasdaq Composite 26.151,30 · +0,66 %; S&P 500 7.677,28 · +0,32 %):
https://www.cnbc.com/2026/08/24/stock-market-today-live-updates.html
• Yahoo Finance – Nasdaq-100 (^NDX) Schluss 25.08.2026: 29.209,23 · +186,05 · +0,64 %;
Tagesspanne 29.077,72–29.338,77; Eröffnung 29.231,18:
https://finance.yahoo.com/quote/%5ENDX/
• MarketScreener – NDX-Gegenprüfung 29.209,23 · +0,64 % (Nasdaq, Schluss 25.08.2026):
https://www.marketscreener.com/quote/index/NASDAQ-100-4946/
• Investopedia – Marktbericht 25.08.2026: Chipwerte erholt, Ölpreise und Renditen fallend,
Conference-Board-Verbrauchervertrauen 89,4 (unter Erwartung):
https://www.investopedia.com/stock-market-today-dow-jones-s-and-p-500-08252026-12067123
ÖL / RENDITEN / TERMINE
• tagesschau / Infront – Brent Dated Öl 87,79 USD (−2,64 · −2,92 %):
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boersenkurse/dax-index-846900/
• 10-jährige US-Rendite rund 4,64 % (Yahoo Finance ^TNX, Stand Schluss 25.08.2026)
• Ariva / dpa-AFX – TAGESVORSCHAU: Termine am 26. August 2026
(09:30 VW-Betriebsversammlung Emden · 14:30 USA Private Einkommen und Ausgaben 7/26,
BIP Q2 2. Veröffentlichung, Auftragseingang langlebige Güter · 16:30 EIA-Ölbericht ·
22:00 Salesforce und HP · 22:20 Nvidia Q2):
https://ariva.de/news/tagesvorschau-termine-am-26-august-2026-12114919
KONJUNKTUR VOM VORTAG (Einordnung)
• Ariva / dpa-AFX – Ifo-Geschäftsklima August besser als erwartet, BIP Q2 auf +0,3 % revidiert,
drittes Wachstumsquartal in Folge:
https://www.ariva.de/dax-index/news/aktien-frankfurt-dax-steigt-ifo-geschaeftsklima-naehrt-12114628
HINWEISE
• Alle Marken sind auf Xetra-Kassa (Börse Frankfurt) gerechnet, nicht auf Futures oder CFDs.
Wer über einen Broker mit abweichender Notierung handelt, muss die Differenz selbst berücksichtigen.
• Die Pivot-Marken sind eine eigene Berechnung nach den oben genannten Floor-Trader-Formeln
auf Basis des offiziellen Xetra-OHLC vom Vortag.
• Die Setup-Ideen sind Szenarien und gelten erst nach Eröffnung des Xetra-Handels
und nach Bestätigung durch abgeschlossene Kerzen — nicht in der ersten Minute.
• Um 14:30 MESZ kommen PCE-Preise, US-BIP und Auftragseingänge gebündelt.
Direkt in die erste Datenreaktion hinein sollte keine neue Idee eröffnet werden.
• Nvidia berichtet erst um 22:20 MESZ, also nach Xetra-Schluss. Die Reaktion darauf
trifft den deutschen Markt erst am Donnerstag.
• Der Xetra-Schluss vom 25.08. liegt erstmals über dem Jahres-R1 26.177. Ob daraus eine
tragfähige Stütze wird, zeigt sich erst bei einem Rücklauf auf diese Zone.
• Kursdaten von tagesschau/Infront sind mindestens 15 Minuten verzögert; die genannten
Schlusskurse sind jedoch endgültige Tagesschlusswerte.
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe