Umsatzdämpfer im Einzelhandel - schwache Geschäfte an Tankstellen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Einzelhandel in Deutschland hat im Juli überraschend einen Umsatzrückgang verzeichnet. Bereinigt um Preissteigerungen (real) waren die Erlöse um 3,4 Prozent im Monatsvergleich gesunken, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Analysten wurden von dem Rückschlag überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Allerdings war die Umsatzentwicklung im Vormonat besser als bisher bekannt ausgefallen. Das Bundesamt hat die Daten für Juni nach oben revidiert. Demnach stagnierten die Erlöse, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,7 Prozent gemeldet worden war.