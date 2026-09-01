CYAN: Starkes Halbjahr – Jahresprognose bestätigt
Dynamisches Wachstum, starke wiederkehrende Erlöse und gezielte Investitionen prägen das erste Halbjahr 2026 der cyan AG – bei solider Profitabilität und bestätigter Jahresprognose.
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- Der Konzernumsatz der cyan AG stieg im ersten Halbjahr 2026 um 11 % auf 4,9 Mio. Euro (H1 2025: 4,4 Mio. Euro).
- Der Anteil wiederkehrender Umsätze blieb mit 96 % sehr hoch; die Endkundenbasis wuchs um 30 %.
- Das EBITDA war mit 0,2 Mio. Euro erneut positiv, lag jedoch unter dem Vorjahreswert von 0,5 Mio. Euro.
- Grund für das niedrigere EBITDA waren planmäßige Investitionen in Cybersecurity-Produkte, Vertrieb und Markterschließung; das Vorjahres-EBITDA profitierte zudem von Einmaleffekten.
- Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 10,2 bis 11,5 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA, das voraussichtlich unter dem Niveau von 2025 liegt.
- Die vollständigen Halbjahreszahlen veröffentlicht cyan am 24. September 2026 im Halbjahresfinanzbericht.
Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei CYAN ist am 24.09.2026.
Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0800EUR das entspricht einem Plus von +2,21 % seit der Veröffentlichung.
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