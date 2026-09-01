🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCYAN AktievorwärtsNachrichten zu CYAN
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    CYAN: Starkes Halbjahr – Jahresprognose bestätigt

    Dynamisches Wachstum, starke wiederkehrende Erlöse und gezielte Investitionen prägen das erste Halbjahr 2026 der cyan AG – bei solider Profitabilität und bestätigter Jahresprognose.

    CYAN: Starkes Halbjahr – Jahresprognose bestätigt
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzernumsatz der cyan AG stieg im ersten Halbjahr 2026 um 11 % auf 4,9 Mio. Euro (H1 2025: 4,4 Mio. Euro).
    • Der Anteil wiederkehrender Umsätze blieb mit 96 % sehr hoch; die Endkundenbasis wuchs um 30 %.
    • Das EBITDA war mit 0,2 Mio. Euro erneut positiv, lag jedoch unter dem Vorjahreswert von 0,5 Mio. Euro.
    • Grund für das niedrigere EBITDA waren planmäßige Investitionen in Cybersecurity-Produkte, Vertrieb und Markterschließung; das Vorjahres-EBITDA profitierte zudem von Einmaleffekten.
    • Die Prognose für 2026 wurde bestätigt: Erwartet werden 10,2 bis 11,5 Mio. Euro Umsatz und ein positives EBITDA, das voraussichtlich unter dem Niveau von 2025 liegt.
    • Die vollständigen Halbjahreszahlen veröffentlicht cyan am 24. September 2026 im Halbjahresfinanzbericht.

    Der nächste wichtige Termin, Halbjahresbericht 2026, bei CYAN ist am 24.09.2026.

    Der Kurs von CYAN lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,0350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,50 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 2,0800EUR das entspricht einem Plus von +2,21 % seit der Veröffentlichung.


    CYAN

    +1,00 %
    +4,04 %
    +9,57 %
    -5,50 %
    -11,21 %
    +17,71 %
    -45,71 %
    -89,37 %
    ISIN:DE000A2E4SV8WKN:A2E4SV
    CYAN direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.09.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CYAN: Starkes Halbjahr – Jahresprognose bestätigt Dynamisches Wachstum, starke wiederkehrende Erlöse und gezielte Investitionen prägen das erste Halbjahr 2026 der cyan AG – bei solider Profitabilität und bestätigter Jahresprognose.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     